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NYHETER 2026-06-17 KL. 16:00

Eleverna skrev krönikor – nu publiceras de i Norra Halland

Av Julia Sandstén Vikberg

Prokrastinering var temat när niondeklassarna på Engelska skolan fick i uppgift att skriva krönikor. Fyra av texterna publiceras nu i Norra Halland.
– Det känns motiverande och lite kul att få krönikan publicerad, säger Siri Lindsten.

Eleverna skrev krönikor – nu publiceras de i Norra Halland
Siri Kanflo Teglund, Stina Wikblad Sjöbäck, Siri Lindsten, Ester Campanher Jeansson. Foto: Julia Sandstén Vikberg

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I årskurs nio får eleverna på Engelska skolan alltid skriva krönikor som en skoluppgift. Enligt svenskläraren Stina Hammarlund brukar det vara en bra och rolig text att träna på att skriva.

– Man får träna på att resonera och argumentera. Den är också lite roligare än en vanlig debattartikel eller argumenterande text. Här får man vara lite mer kreativ och försöka hitta en personlig röst, säger Stina Hammarlund.

Siri Kanflo Teglund, Siri Lindsten, Stina Wikblad Sjöbäck och Ester Campanher Jeansson var några av eleverna som fick skriva krönikor i år.

– Det lät svårt att skriva en krönika, men det var lättare än jag trodde. Det var kul att få skriva mer fritt, säger Ester Campanher Jeansson.

– Det var kul att man fick skriva något som speglar ens personlighet lite, säger Stina Wikblad Sjöbäck.

Temat på krönikorna var prokrastinering – något som eleverna, precis som alla andra, har erfarenhet av.

– Prokrastinering är en ganska vanlig sak, det gör de flesta. Så man hade sina egna erfarenheter att utgå från när man skrev krönikan. Jag skrev om att sluta prokrastinera, säger Stina Wikblad Sjöbäck.

– Jag skrev att jag prokrastinerade när jag skrev min text, men det gjorde jag inte. Jag hade inte tid med det. Men man kan ju alltid hitta på lite, säger Siri Kanflo Teglund.

Nej, någon prokrastinering blev det inte när eleverna skulle skriva krönikorna då de bara fick tre lektioner i skolan på sig. Efteråt kontaktade läraren Stina Hammarlund Norra Halland och frågade om några av texterna kunde bli publicerade.

– Det är egentligen för att hitta en riktig mottagare. Det blir en annan grej om man inte bara skriver mot sin lärare. Jag tänker att det kan ge lite motivation och göra det lite mer på riktigt. Det är också en möjlighet att få sin röst hörd på en arena som vi kanske inte befinner oss på alltför ofta, säger Stina Hammarlund.

Norra Hallands vd och chefredaktör Stefan Pettersson nappade på idén.

– Jag tyckte att det lät som en god idé för att visa upp vad elever i Kungsbacka gör på sin skoltid och så finns det en liten förhoppning om ett fortsatt samarbete med skolan framöver. Jag tycker att det är kul att publicera de här krönikorna för det blir förhoppningsvis en liten extra boost för personerna som har skrivit dem, säger Stefan Pettersson.

Norra Halland publicerar nu krönikor av Siri Kanflo Teglund, Siri Lindsten, Stina Wikblad Sjöbäck och Ester Campanher Jeansson.

– Det känns kul. Jag blev nöjd med min text så det är kul att fler får läsa den, säger Siri Kanflo Teglund.

– Det känns motiverande och lite kul att få krönikan publicerad, säger Siri Lindsten.

Läs alla elevernas krönikor här:

Siri Lindstens krönika: Nu eller sedan – det är frågan

Siri Kanflo Teglunds krönika: Hur svårt kan det vara?

Stina Wikbergs krönika: Vi är bekväma av naturen

Ester Campanher Jeanssons krönika: Knackar inte på så ofta längre



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