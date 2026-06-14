Det står på tränarens önskelista inför sommaren

Av Eric Andersson

Även i vårsäsongens sista match blev det en förlust för Tölö IF som återigen gick kort på spelare. Om Oscar Wretling själv får bestämma kommer sportchef Anton Dahlén att ge sig ut på värvningsjakt under sommaren.

– Han får inte lika mycket sommarlov, säger Tölötränaren.

Arkivfoto: Christian Johansson

Tölö IF var knappast favoriter när de åkte ner till Halmstad för ett möte med Halmia. Hemmalaget toppar tabellen, medan det grönsvarta gänget inte har vunnit en seriematch sedan 8 maj. Väl där blev det ingen skräll utan Halmia vann med 3–0.

– Vi gjorde vårt bästa men det räckte inte till mer och det var inte ens nära att räcka till mer. När vi mötte de på hemmaplan var det en 50/50-match men så som det har sett ut för oss den senaste månaden så var det andra förutsättningar, säger Oscar Wretling, tränare i Tölö IF.

Det är ett Tölö som har gått på knäna under den sista tiden. Truppen har varit hårt ansatt av såväl skador som sjukdomar, vilket har gjort att krislösningar fått sjösättas. Bland annat har Viktor Glaerum lockats ut ur fotbollspensionen och Oscar Wretling själv har fått vara ombytt i två fajter. Med andra ord kommer det drygt månadslånga sommaruppehållet lägligt.

– Jag hoppas att vi har en mer skadefri och frisk trupp när vi drar i gång igen. Det är nog bra även för det mentala att pausa lite och hitta tillbaka till en trupp där fler spelare är uttagningsbara.

Kommer ni leta spelare utifrån?

– Det kommer vi göra. Så som det har sett ut med 12–15 spelare i träning kommer inte hålla i längden. Jag tänker att (Anton) Dahlén inte får lika mycket sommarlov.

Vad står på din önskelista?

– Vi har haft det tungt längst fram. Jacob (Olsen) har haft sin problematik med både ett brutet revben och en MS-diagnos, och (Markus) Kairouz har en knäskada som han lider av. Det är väl där vi hade behövt få in något om inte båda två blir återställda.

Men huvudtränaren är heller inte främmande för att jobba vidare med nuvarande trupp. Det bygger dock på att fler spelare håller sig skadefria och kan vara med och konkurrera.

– Vi får se hur det blir. Hade vi hittat en, två eller tre spelare som kan komma in och bredda truppen så hade vi mått bra av det, säger Oscar Wretling.

MatchfaktaIS Halmia – Tölö IF 3 – 0 (2–0)1–0 (10), 2–0 (35), 3–0 (82)