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FOTBOLL 2026-06-15 KL. 09:06
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Tränaren: "Bästa division 3-matchen jag har sett"

Av Eric Andersson

För första gången på tre matcher tog Tölö IF poäng. Även om Oscar Wretling menar att det kanske borde varit tre fanns det andra saker att glädjas åt.
– Det var en jättebra match, säger Tölötränaren.

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