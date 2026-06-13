Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
FOTBOLL 2026-06-15 KL. 09:48
Premium

16-åringen höll nollan i debuten när Fjärås studsade tillbaka

Av Eric Andersson

IFK Fjärås fick stryk med 0–8 förra helgen. Mot Leikin studsade laget tillbaka med buller och bång och vann med samma siffror.
– Vi hade ett ordentligt snack i måndags och rensade luften, säger Jamal El Moussaoui.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I FOTBOLL

Premium | FOTBOLL 2026-06-15 KL. 10:57
Sporthelgen i korthet
Premium | FOTBOLL 2026-06-15 KL. 10:47
Piken efter derbykrossen: "Han är lite extra känslig mot hets"
Premium | FOTBOLL 2026-06-15 KL. 09:52
Vårsuccén fortsätter: "Tabellmässigt är jag överraskad"
Premium | FOTBOLL 2026-06-15 KL. 09:48
16-åringen höll nollan i debuten när Fjärås studsade tillbaka
Premium | FOTBOLL 2026-06-15 KL. 09:06
Tränaren: "Bästa division 3-matchen jag har sett"
Premium | FOTBOLL 2026-06-15 KL. 08:43
Karriärens snabbaste hattrick: "Skönt att man har det fortfarande"
FOTBOLL 2026-06-15 KL. 06:27
Drömstart för Sverige i VM: "En fantastisk insats"
Premium | FOTBOLL 2026-06-14 KL. 19:13
Tuff period i Onsala BK " Vi är ganska trötta "
Premium | FOTBOLL 2026-06-14 KL. 16:43
Sen kvittering grusade Onsalas seger i Malmö
Premium | FOTBOLL 2026-06-13 KL. 21:21
Särö Kullavik IF vinner, men var det felfritt?

Fler nyheter

MEST LÄSTA FOTBOLL

Premium | FOTBOLL 2026-06-13 KL. 17:18
Tölö IF tvingas skjuta upp derbyt – Sportchefen ger kritik till förbundet
Premium | FOTBOLL 2026-06-13 KL. 20:01
Hundra år av fotbollsglädje – från Släps IK till Särö Kullavik IF
Premium | FOTBOLL 2026-06-13 KL. 21:21
Särö Kullavik IF vinner, men var det felfritt?
Premium | FOTBOLL 2026-06-14 KL. 16:43
Sen kvittering grusade Onsalas seger i Malmö
Premium | FOTBOLL 2026-06-14 KL. 19:13
Tuff period i Onsala BK " Vi är ganska trötta "

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.