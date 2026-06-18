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KULTUR & NÖJE 2026-07-05 KL. 13:00
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Ny satsning: Mer kultur till äldre på boenden

Av Julia Sandstén Vikberg

De som bor på äldreboenden kan ha svårare att ta sig till kulturen. Nu ska kulturen komma till dem. Region Halland och de halländska kommunerna satsar på turnéslingor till boenden och mötesplatser.
– Det handlar helt enkelt om att säkerställa varje individs rätt till kulturell välfärd, säger Emelie Johansson, verksamhetschef kultur på Region Halland.

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