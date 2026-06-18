Ny satsning: Mer kultur till äldre på boenden

De som bor på äldreboenden kan ha svårare att ta sig till kulturen. Nu ska kulturen komma till dem. Region Halland och de halländska kommunerna satsar på turnéslingor till boenden och mötesplatser.
– Det handlar helt enkelt om att säkerställa varje individs rätt till kulturell välfärd, säger Emelie Johansson, verksamhetschef kultur på Region Halland.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: