Författaren lyfter kvinnor till sjöss i ny barnbok

Emily Gyllenspetz, från Älvsåker, har jobbat flera år till sjöss. Hon saknade kvinnliga gestaltningar inom yrket och bestämde sig för att göra något åt det. Nu släpper författaren och illustratören sin andra barnbok som handlar om maskinchefen Ylva.
– Det handlar om att utmana normer och visa att det också finns kvinnor i branschen, säger hon.
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