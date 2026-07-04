Stora stenar skapade problem på Säröleden

Ett oväntat problem möter pendlare mellan Kungsbacka och Göteborg. Trafikverket varnar nämligen för stora stenar på vägbanan.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De större stenarna ska liggande i norrgående körfält på väg 158 och kan skapa problem för den som inte är uppmärksam.

Stenarna ska ligga på vägbanan någonstans mellan Särö och Kullavik.

Trafikverket rapporterar att de är på väg till platsen och att prognosen säger att problemet ska vara löst vid 11-tiden.