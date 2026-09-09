Allt du behöver veta inför valet – från id till ångerröst

Tänker du förtidsrösta under helgen? Eller har du som tradition att gå till din vallokal på valdagen? Oavsett vilket är det en enkel sak att utnyttja sin rösträtt och därigenom påverka samhället. Men det finns ändå några saker att tänka på. Här går vi igenom de viktigaste.
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