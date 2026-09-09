Debatt: Granska historiken kring karensavdragen

I debattartikeln lyfts frågan om karensavdraget och vad det innebär för den som blir sjuk. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Socialdemokraterna går nu till val på att avskaffa karensavdraget och beskriver det som orättvist. Det låter handlingskraftigt, tills man granskar historiken.

Det var nämligen den S-ledda regeringen som lade propositionen om dagens karensavdrag. Den hade till och med rubriken ”Karensavdrag, en mer rättvis självrisk”. Systemet infördes den 1 januari 2019.

Men det blir ännu mer besvärande för S.

Redan 2018 föreslog Sverigedemokraterna att särskilt utsatta yrkesgrupper, bland annat personal inom vården och förskolan, skulle slippa karensavdraget eller omfattas av förmånligare regler. Skälet var enkelt, människor som arbetar nära sjuka och barn utsätts för större smittrisk och ska inte straffas ekonomiskt för det.

Socialdemokraterna sade nej.

Det finns svart på vitt i riksdagens voteringsprotokoll. 97 socialdemokrater röstade för utskottets linje, vilket innebar att SD:s reservation avslogs. 33 sverigedemokrater röstade emot.

Under pandemin infördes en tillfällig ersättning för karensavdraget. Den upphörde den 31 mars 2022, när Magdalena Anderssons socialdemokratiska regering fortfarande styrde landet.

Nu är det valår igen. Plötsligt vill S avskaffa hela karensavdraget.

Och det är just detta som börjar bli ett återkommande mönster. När Socialdemokraterna sitter vid makten fattar de besluten och försvarar dem. När de hamnar i opposition kritiserar de konsekvenserna och lovar att rätta till sådant de själva varit med och skapat.

Man får ändra sig. Men då får man också stå för vad man tidigare gjort.

Om karensavdraget är så orättvist som S säger i dag, varför införde de dagens system själva? Varför sade de nej när SD ville ge särskilt utsatta yrkesgrupper bättre villkor? Och varför avskaffade de det inte under sina egna år vid regeringsmakten?

Det är enkelt att lova i opposition. Betydligt mer avslöjande är vad man faktiskt gjorde när man hade makten.

Carita Boulwén (SD)

Riksdagsledamot

Ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige

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