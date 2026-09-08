Bilist har kört in i stolpe – förd till sjukhus i ambulans

En bilist har kört in i en stolpe. Räddningstjänst, polis och ambulans larmades och en person har förts till sjukhus i ambulans.
Larmet om trafikolycka på Östergatan kom in klockan 12.06 på torsdagen.
– Vi har åkt på olyckan och är där tillsammans med ambulans. Jag misstänker att vägen är avstängd, säger Betina Svensson, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 12.20.
– En person ska ha varit inblandad och har körts till sjukhus i ambulans, säger Emma Heimdahl, på SOS-Alarm., klockan 13.00.
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.