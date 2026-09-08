Bilist har kört in i stolpe – förd till sjukhus i ambulans

Av Johanna Simonsson

En bilist har kört in i en stolpe. Räddningstjänst, polis och ambulans larmades och en person har förts till sjukhus i ambulans.

Ambulans och räddningstjänst har larmats till en olycka. Foto: Linnea Andersson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet om trafikolycka på Östergatan kom in klockan 12.06 på torsdagen.

– Vi har åkt på olyckan och är där tillsammans med ambulans. Jag misstänker att vägen är avstängd, säger Betina Svensson, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 12.20.

– En person ska ha varit inblandad och har körts till sjukhus i ambulans, säger Emma Heimdahl, på SOS-Alarm., klockan 13.00.