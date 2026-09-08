Debatt: S väljer högre skatt och större skulder

Stefan Jägnert, gruppledare SD Kungsbacka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Socialdemokraterna i Kungsbacka har samma standardsvar på varje problem, mer pengar, mer styrning och högre skatt. Men välfärdens kvalitet avgörs inte av hur många miljoner de lovar. Den avgörs av om den äldre får trygg omsorg, om personalen ges rimliga förutsättningar och om skattepengarna når kärnverksamheten.

När Sverigedemokraterna drev språkkrav i äldreomsorgen möttes vi av misstänkliggöranden och anklagelser om att stigmatisera människor. Nu när språkkrav blivit både nödvändiga och efterfrågade försöker S framställa frågan som sin egen. Det är inte ledarskap, det är politisk kappvändning.

Samma mönster återkommer i andra frågor. Vi har länge drivit bättre kontinuitet i hemtjänsten, slopad minutstyrning, bättre mat för de äldre, hållbara scheman för personalen och hårdare kontroll mot välfärdskriminalitet. S talar gärna om omsorgen, men alltför ofta kommer engagemanget först när någon annan redan har lyft problemen.

S vill dessutom höja skatten med omkring 45 miljoner kronor om året och öppnar för att finansiera investeringar med lån. Det är lätt att lova mer när dagens skattebetalare får betala genom höjd skatt och morgondagens Kungsbackabor får ta ytterligare skattehöjning med minskad välfärd som följd. Lån är inte gratis pengar, nån ska betala det också.

Socialdemokraternas arbetssätt är förutsägbart. Först misstänkliggör de våra förslag. Sedan förvränger de vad vi sagt. När frågorna får stöd försöker de byta ståndpunkt utan att erkänna att Sverigedemokraterna hade rätt från början.

Kungsbackaborna förtjänar bättre än högljudda utspel och politiskt skådespel. Kommunen behöver politiker som vågar prioritera, håller ordning på ekonomin och respekterar dem som arbetar ihop pengarna.

Socialdemokraterna erbjuder högre skatt, högre skulder och högre tonläge. Sverigedemokraterna erbjuder tydliga prioriteringar och ansvar för hela kommunens framtid.

Stefan Jägnert

Gruppledare

SD Kungsbacka

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