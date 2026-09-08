Debatt: Det nya skolpartiet?

Elevers möjlighet till mindre klasser och ökad studiero är frågor som lyfts i debattartikeln.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Liberalerna Kungsbacka går ut med ”max 20 elever i varje klass”. Deras annonser framställer sig som skolparti, detta måste vara toppen av hyckleri. De senaste 30 åren har Liberalerna varit ansvariga för de budgetar skolan fått.

Att minska antalet elever i klasserna är en fråga som Vänsterpartiet drivit i många budgetar. Det har inte synts till i de budgetar Liberalerna har röstat för i fullmäktige de senaste åren.

I 30 år har Liberalerna varit med och styrt. Under alla dessa år har Vänsterpartiet inte sett att Liberalerna yrkat på mer pengar för att minska antalet elever i klasserna. Motsatsen har istället blivit allt större klasser.

Mindre klasser är en changs vi inte får missa. Varje elev skall bli sedd och ha arbetsro för att kunna lyckas. Elevantalet minskar, en unik möjlighet att tänka om. Färre elever bör bidra till en högre studiero och därmed en ökad möjlighet till kunskapsutveckling både socialt och kognitivt.

Men Liberalerna glömmer viktiga delar i utbildningssystemet: Förskolan, skolbarnsomsorgen och pedagogisk omsorg.

Dessa verksamheter förtjänar också uppmärksamhet. Det är i förskolan och den pedagogiska omsorgen som barns tillit till vuxna och trygghet grundläggs. Då måste det finnas närvarande trygga vuxna. Att bygga trygga relationer, få umgås i sociala sammanhang, lära sig empati och stärka självkänslan grundläggs i yngre åren och skördas senar i systemet. Sammanlagt ger detta barn/elever bättre förutsättningar att klara skolan med framtidstro. Minskar risken för utanförskap och att eventuellt hamna i gängkriminalitet.

En annan verksamhet med stora barngrupper och låg personaltäthet är skolbarnsomsorgen. Denna verksamhet behöver utvecklas för att barn/elever skall få en god fritid med många möjligheter till stöd och aktivitet. Att utveckla sin kreativa förmåga, lek och rörelse.

Idag när allt färre barn föds har vi en unik möjlighet att minska klass-grupp storlekar med bibehållen lärartäthet. Minska antalet barn i förskolan enligt Skolverkets rekommendationer med bibehållen personaltäthet eller en ökning där det behövs.

Grupp/klasstorlekar ska vara i paritet med de normer/delningstal som Skolverket förordar. För förskolan gäller att barngrupper för ett- till treåringar inte skall vara större än 12 barn samt högst tre barn per heltidsanställd.

För äldre barn rekommenderas max 15 barn per grupp samt högst fem barn per heltidsanställd. Nu är det dags att visa att en satsning på barn/elever är en verklighet och inte bara vallöften.

Vänsterpartiet välkomnar Liberalerna att tillsammans driva frågan om att minska antalet barn i grupperna inom utbildningssystemet.

Violet Dunér (V), fullmäktigeledamot

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