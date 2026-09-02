Debatt: På tal om hyckleri

Magdalena Sundqvist.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Svar till Sverigedemokraterna Carita Boulwén och Stefan Jägnert gällande personalsatsning.

Stefan Jägnert och Carita Boulwén ger sig själva en klapp på axeln och lyfter fram sig själva som garanten för en god arbetsmiljö för Kungsbacka kommuns anställda inom bland annat skola, vård och omsorg.

Det är då anmärkningsvärt att de totalt struntat i de önskemål personalen faktiskt har för att få en bättre vardag. I januari gick 16 fackförbund, som har medlemmar som är anställda i Kungsbacka kommun, samman och skickade en skrivelse till alla politiska partier i Kungsbacka.

I denna skrivelse angav de vad de ville skulle prioriteras i budgeten för 2027 som skulle gynna personalen. Det handlade om ett verkligt grepp för att förbättra arbetsmiljön, höja friskvårdsbidraget, ta bort den tvingande självfinansieringen av friskvården samt justering av regler för den uppskattande minnesgåvan.

Högst modesta krav. Socialdemokraterna valde att ta med samtliga önskemål och finansiera dem i sin helhet i budgeten för 2027.

Trots att Sverigedemokraterna nämner personalen 14 gånger i sin budget väljer man att helt ignorera personalens önskemål inför 2027. Inte en krona avsätts till detta och satsningar på personalen uteblir. Det här med att använda ordet hyckleri, kanske man som sverigedemokrat borde vara lite mer sparsmakad med?

Magdalena Sundqvist (S),

kommunalråd