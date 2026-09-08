En till sjukhus efter trafikolycka på E6

Av Johanna Simonsson

En trafikolycka med två bilar inträffade på E6. En av förarna ska ha förts till sjukhus.

En person har förts till sjukhus efter en olycka på E6. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 21.30-tiden på onsdagen som larmet om olyckan kom in. Två bilar var inblandade och det blev viss trafikpåverkan.

– En av förarna hade ont i bröst och rygg men var vaken och talbar, säger Caroline Nylander, polisens presstalesperson i region Väst.

Enligt SOS Alarm fördes en person till sjukhus.

Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Ingen är delgiven misstanke.