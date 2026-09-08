En till sjukhus efter trafikolycka på E6

En trafikolycka med två bilar inträffade på E6. En av förarna ska ha förts till sjukhus.
Det var vid 21.30-tiden på onsdagen som larmet om olyckan kom in. Två bilar var inblandade och det blev viss trafikpåverkan.
– En av förarna hade ont i bröst och rygg men var vaken och talbar, säger Caroline Nylander, polisens presstalesperson i region Väst.
Enligt SOS Alarm fördes en person till sjukhus.
Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Ingen är delgiven misstanke.
Carina Bergfeldt om:
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.