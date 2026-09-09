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NYHETER 2026-09-10 KL. 20:03
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Änglaföräldrar vill bryta männens tystnad: "Måste våga prata"

Av Carl Johan Mårtensson

Under torsdagskvällen samlades människor på Norra torg för den årliga manifestationen till minne av personer som tagit sina liv. I år låg särskilt fokus på överrepresentationen av män bland dem som dör i självmord.
– Det var 38 personer i Halland som begick självmord under 2025, och det är mest män. Man måste våga prata – kanske kan man stoppa en person från att ta sitt liv, säger Henrik Malmgren från föreningen Änglaföräldrar.

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