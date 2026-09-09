Debatt: Nostalgi och planekonomi ingen lösning

I debattartikeln lyfts solceller som en del av lösningen för framtidens energiförsörjning. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Högern anspelar nostalgiskt på en gyllene tidsålder som aldrig har funnits. De söker enkla svar på komplexa problem – som den närmast religiösa tron på att allt löser sig med ny kärnkraft. Sanningen är att kärnkraftens teknik i princip har stått stilla sedan tv:n var svartvit, medan den förnybara energin har gjort enorma framsteg. Förnybar el blir allt billigare medan kärnkraften blir dyrare, tar decennier att bygga, är giftig och livsfarlig.

Tidöregeringen avsätter nu en miljard kronor om året bara för att ”kratta manegen” för kärnkraftsbranschen. Resultatet är en planekonomi där privata bolag anlitas utan att själva behöva ta ekonomiska risker. Det ensidiga, kraftiga stödet slår undan benen för andra nyinvesteringar; billigare vind- eller solenergi kan inte konkurrera mot statliga prisgarantier. Vad händer med vårt elsystem innan den första reaktorn eventuellt är i drift framåt år 2040?

Det kräver att man tänker lite extra för att ta till sig nyttan med ett modernt, förnybart energisystem, men det är fullt möjligt. Med solceller och smarta batterilager utjämnar vi konsumtionen över dygnet och stöder elnätet. Havsbaserad vindkraft är stabilare och kan, i kombination med vattenkraft, pumpkraftverk och de stora ackumulatortankar som finns på våra fjärrvärmeverk, säkra elförsörjningen. Regeringens årliga kärnkraftsmiljard motsvarar vad havsanslutningen för vindkraftsparken Svenska Kriegers Flak beräknas kosta. En sådan knuff hade räckt till att värma upp runt 200 000 skånska villor med direktverkande el i ett område som skriker efter ny produktion här och nu.

Sveriges konkurrenskraft kräver ny, billig och förnybar el idag och för klimatet så att elektrifieringen inte måste avstannar. Elbilsförsäljningen står och stampar, vilket är sorgligt då biltrafiken står för runt 20 procent av utsläppen. Istället ger regeringen ekonomiska incitament för att vi ska fortsätta konsumera fossila bränslen från tvivelaktiga stater.

På hemmaplan måste Kungsbacka kommun arbeta aktivt för att bli självförsörjande. Vi behöver en omfattande utrullning av solceller och batterilager på kommunala fastigheter såsom skolor, vårdcentraler och idrottshallar. Det sänker driftskostnaderna och ökar krisberedskapen dramatiskt när eldistributionen fallerar eller Ringhals akutstänger.

Framtiden är förnybar, smart och lokal – om man bara vågar tänka lite större!

Miljöpartiet Kungsbacka

Håkan Färnlöf, Bo Johansson

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