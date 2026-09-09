Mycket moln och skurar i helgen – då väntas solen

Regn och moln kommer dominera under helgen men det finns chans att fånga solen.
Under fredagen passerar lite regn under eftermiddagen och kvällen.
– Molnen ligger kvar under natten. Det kan däremot skina upp lite under lördagsförmiddagen. Så kan det bli en del sol, säger Kjell Lund, meteorolog på SMHI.
Under eftermiddagen är det däremot dags för nästa molntryck.
– Då kommer molnen och framåt kvällen blir det regn.
Söndagen börjar med en hel del moln men det väntas klarna upp under eftermiddagen.
– Även då kan det bli lite sol.
Temperaturen kommer genomgående under helgen ligga på omkring 15–17 grader.
– Vindarna kommer vara från sydväst, inte speciellt kraftiga.
Veckan startar sedan med solglimtar men redan under tisdagen vänder det.
– Då blir det regn. Det är ostadigt och lågtrycksbetonat väder.
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.