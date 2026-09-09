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NYHETER 2026-09-11 KL. 12:45

Mycket moln och skurar i helgen – då väntas solen

Av Johanna Simonsson

Regn och moln kommer dominera under helgen men det finns chans att fånga solen.

Mycket moln och skurar i helgen – då väntas solen
Moln, regn och lite sol – så blir helgens väder. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under fredagen passerar lite regn under eftermiddagen och kvällen.

– Molnen ligger kvar under natten. Det kan däremot skina upp lite under lördagsförmiddagen. Så kan det bli en del sol, säger Kjell Lund, meteorolog på SMHI.

Under eftermiddagen är det däremot dags för nästa molntryck.

– Då kommer molnen och framåt kvällen blir det regn.

Söndagen börjar med en hel del moln men det väntas klarna upp under eftermiddagen.

– Även då kan det bli lite sol.

Temperaturen kommer genomgående under helgen ligga på omkring 15–17 grader.

– Vindarna kommer vara från sydväst, inte speciellt kraftiga.

Veckan startar sedan med solglimtar men redan under tisdagen vänder det.

– Då blir det regn. Det är ostadigt och lågtrycksbetonat väder.



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