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DEBATT 2026-09-10 KL. 13:30

Debatt: Väljarna förtjänar ett besked

Debatt: Väljarna förtjänar ett besked
Hur region Halland ska styras efter valet är en fråga som lyfts i debattartikeln.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

För bara några veckor sedan skrev CUF Halland tillsammans med MUF och KDU att de är eniga om att de vill se ett fortsatt alliansstyre i Region Halland efter valet. Budskapet var tydligt: ”Halland fungerar. Byt inte ut det som fungerar.”

Men frågan är vad ett fortsatt borgerligt styre faktiskt innebär efter valet. Sverigedemokraternas nya toppnamn i regionpolitiken, Lars Larsson, ger nämligen ett tydligt besked i Hallands Nyheter. SD tänker inte nöja sig med rollen de haft under den här mandatperioden. Antingen ska partiet ingå i styret – eller så står de utanför.

Det förändrar förutsättningarna. Att Moderaterna och Kristdemokraterna accepterar den nya spelplanen där SD ges centralt inflytande är nog tyvärr ingen förvånad över. Att CUF och Centerpartiet verkar följa efter är dock både oroväckande och sorgligt.

Redan under den gångna mandatperioden har Centerpartiet varit med och drivit igenom sverigedemokratisk politik, dock med den något bräckliga förklaringen att man aldrig själva förhandlat med SD. Istället har lösningen varit att de övriga borgerliga partierna sköter förhandlingarna, varefter Centerpartiet gladeligen följer med på förslag och budgetar där SD getts direkt inflytande.

Även om en sådan lösning redan i dagsläget känns som ett försök till att lura både sig själva och hallänningarna att inget samarbete äger rum är nu den centrala frågan hur C ska undvika att ge SD än djupare inflytande vid ett fortsatt högerstyre.

För det räcker inte längre att prata om ett ”fortsatt alliansstyre”. Inte när ett allt starkare SD höjer tonläget och flyttar fram positionerna.

Väljarna förtjänar att före valet få veta vad alternativen faktiskt är. Kan de som på riksnivå ser Centerpartiet som en motpol till SD vara säkra på att detsamma är fallet när ett nytt styre för Region Halland ska förhandlas?

SSU Halland

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