Efter skandalvideon: Stängs av i sex månader och bötfälls

Av Christian Johansson

En travprofil verksam i kommunen utreddes efter en skandalvideo.

Nu är utredningen klar och det blir en kännbar avstängning.



Bilden är en genrebild och har inget med den aktuella händelsen att göra. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Trav. Det var i början av augusti som en travprofil verksam i kommunen fångades på en film där han slog en häst flertalet gånger.

Filmen fick stor uppmärksamhet i sociala medier och Svensk Travsport beslutade att tillfälligt stänga av personen under utredningen.

– Enligt vår bedömning finns förutsättningar att dra in licensen under utredningen, sa Mattias Falkbåge, chef över hästvälfärdsavdelningen på Svensk Travsport till NH.

Utredningen är nu klar och Svensk Travsport meddelar på sin hemsida att de drar in personens kör- och tränarlicens i sex månader för olämplig behandling av häst samt överträdelser i djurskyddsbestämmelserna.

Förutom avstängningen får travprofilen böter på 100 000 kronor samt får tillträdesförbud till samtliga travbanor anslutna till Svensk Travsport under avstängningstiden.

Beslutet kan överklagas till Svensk Travsports överdomstol inom 14 dagar.

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