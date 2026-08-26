Efter skandalvideon: Stängs av i sex månader och bötfälls

En travprofil verksam i kommunen utreddes efter en skandalvideo.
Nu är utredningen klar och det blir en kännbar avstängning.
Trav. Det var i början av augusti som en travprofil verksam i kommunen fångades på en film där han slog en häst flertalet gånger.
Filmen fick stor uppmärksamhet i sociala medier och Svensk Travsport beslutade att tillfälligt stänga av personen under utredningen.
– Enligt vår bedömning finns förutsättningar att dra in licensen under utredningen, sa Mattias Falkbåge, chef över hästvälfärdsavdelningen på Svensk Travsport till NH.
Utredningen är nu klar och Svensk Travsport meddelar på sin hemsida att de drar in personens kör- och tränarlicens i sex månader för olämplig behandling av häst samt överträdelser i djurskyddsbestämmelserna.
Förutom avstängningen får travprofilen böter på 100 000 kronor samt får tillträdesförbud till samtliga travbanor anslutna till Svensk Travsport under avstängningstiden.
Beslutet kan överklagas till Svensk Travsports överdomstol inom 14 dagar.
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.