Landslagsstjärnan är gravid

Av Christian Johansson

Stjärnan Fridolina Rolfö har saknats i Manchester United under säsongsinledningen.

På Instagram ger hon förklaringen. 32-åringen är gravid.



Arkivfoto: Andreas Linder

Fotboll. I premiären saknades Fridolina Rolfö i Manchester Uniteds trupp och efteråt var tränaren Eva Olid kryptisk.

Under torsdagen rätades frågetecknen ut.

På Instagram berättade IFK Fjäråsfostrade Fridolina Rolfö att hon och Simon Skott väntar barn.

"Om allt går bra, välkomnar vi en bebis i mars.".

Klubblaget Manchester United har lagt ut videon från när Fridolina Rolfö berättar för laget.

– Det har varit svårt att ljuga under så lång tid, men jag tror ni vet vad jag kommer att berätta.... jag är superglad och i går var jag på sjukhuset och fick positiva nyheter. Jag är gravid.

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