Debatt: Ser redan ett riktigt bra resultat

Föräldrastöd och familjeinsatser är frågor som lyfts i debattartikeln. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Hjälpen måsta komma tidigt skriver Carita Boulwen i en insändare. SD vill utreda om jourföräldrar och fick svar i fullmäktige att vi har många tidiga insatser som vi ser ett gott resultat av. På individ och familjeomsorgen har Alliansen i Kungsbacka det senaste året arbetat tillsammans med andra förvaltningar med tidiga insatser. Vi ser redan ett riktigt bra resultat för de vi är till för, innan vi behöver gå in med stora insatser som att ta barn från deras föräldrar. Vi har många insatser som föräldrarstöd, samtal och att barnet får hjälp med fritid och skola. Varför ska vi då lägga pengar på att utreda något som redan fungerar.Sverigedemoraterna har i sitt valspråk att undvika krångligheter och göra verksamhet för pengarna istället.

Det är just det vi gör när vi inte utreder något vi Moderater ser att vi inte behöver

Marianne Pleijel

Vice ordförande i IF, moderat

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