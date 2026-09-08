Debatt: Tillbuden ökar – men inget händer

Hemtjänstens arbetsmiljö och förutsättningarna för äldreomsorgen är frågor som lyfts i debattartikeln. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Mellan den 1 januari 2025 och 31 augusti 2025 var antalet tillbud 237 inom hemtjänsten. Under samma period i år (det vill säga 1/1–31/8) är antalet uppe i 721.

Det är alltså mer än tre gånger fler inom hemtjänsten. Det som är anmärkningsvärt är också att det är den del som omfattar den psykosociala arbetsmiljön som ökar mycket, dvs det som mäter bland annat stress och psykiska påfrestningar.

Jag själv har valt att möta media i SVT för att kommentera dessa siffror och hur man behöver komma tillrätta med de problem som nu avslöjas men nämndens Moderate ordförande har avböjt att kommentera vid samma tillfälle.

Mina många samtal med personal, anhöriga och äldre de senaste åren har övertygat mig om att det går åt fel håll. Signalerna har nämligen varit för många och för trovärdiga för att ignoreras. Under flera års tid har jag nu lyft detta både i media, kommunfullmäktige och nämnd och försökt agera så mycket det bara går, även när det Moderatledda alliansstyret har viftat bort det.

Frånvaron av politiskt ledarskap och förmågan att ta ansvar för de svåra frågorna är hisnande. Äldreomsorgens framtid säkras bäst genom ett politiskt klimat som präglas av öppenhet, ansvarstagande och handlingskraft.

Den 13 september kan vi få ett nytt politiskt ledarskap som tar tag i de svåra frågorna och äntligen får något gjort.

Ermin Skoric (S),

2:e vice ordförande i nämnden för Vård & Omsorg, gruppledare för S i opposition i VO

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