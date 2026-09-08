Debatt: Trygghet byggs med ansvar – inte med förenklingar

Emanuel Forsell (M), gruppledare, är en av de som signerar dagens debattartikel. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Slutreplik på: vilken människosyn har (M)?

Vi uppskattar engagemanget i frågan om Kungsbackas framtida bostadsutveckling. Det är viktigt att olika perspektiv får komma till tals.

Kungsbacka har vuxit starkt genom långsiktighet, ägande och gemenskap. Det betyder inte att hyresrätter saknar plats. Hyresrätter utgör ungefär en fjärdedel av kommunens bostadsbestånd, och vi menar att det är en rimlig nivå även framöver.

Det vi vänder oss mot är idén att kommunen ska försöka styra sociala strukturer uppifrån genom att kvotera eller planera fram en viss blandning av upplåtelseformer som politiskt mål. Erfarenheten från andra kommuner visar att sådana försök ofta leder till demografisk segregation och otrygghet, snarare än till den ”blandning” man hoppas på.

Att göra som partierna på vänstersidan i kommunen vill – nämligen att genom politiska tvångsmekanismer fullständigt förändra Kungsbackas karaktär – är rimligtvis den hållning som är i störst behov av försvar. Den är, utöver att vara ekonomiskt och integrationsmässigt förkastlig, också helt utan förankring hos de invånare man är vald att representera.

Att bygga stad där staden hör hemma, det vill säga i tätortens centrala och stationsnära lägen, är en självklar del av Kungsbackas utveckling. Men i övriga delar av kommunen ska småhuskaraktären fortsatt vara norm. Det är inte, som skribenten påstår, skräckpropaganda, utan ett uttryck för balans och ansvar: att växa utan att förlora det som gör Kungsbacka tryggt och attraktivt.

Emanuel Forsell (M)

Gruppledare

Daniel Hognert (M)

Ledamot i byggnadsnämnden

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