Debatt: Ska finnas olika boendeformer

Olika boendeformer och möjligheten att välja är frågor som lyfts i debattartikeln. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på "Nej till stora utanförskapsområden"

Du svarar inte på min insändare utan förvränger och svarar som du vill

Enligt din replik så vill ca 85 % äga sitt boende. Detta gäller om de fritt kan välja (Boverket). Sedan är det skillnad på att vilja/önska något och ha möjlighet utifrån livssituation. En genomsnittsvilla kostar ca 6,7 miljoner i Kungsbacka enligt Villaägarna och då krävs en kontantinsats på 10 % 670 000 kr. Alla har inte möjlighet att göra val i alla livets skeenden.

Enligt undersökningar från bland annat Lantmäteriet 2026 vill ca 51 % bo i villa/småhus.

Andra organisationer bland annat Hyresgästföreningen maj 2026 lyfter fram att så många som 6 av 10 föredrar att bo i lägenhet (både hyresrätter och bostadsrätter) beroende på livssituation och närhet till stadskärnor.

Liberalerna vill att människor skall kunna välja? Då måste det finnas olika boendeformer att välja på? Valfrihet för vem Tommy?

Det är politikens ansvar att se till att det finns olika boendeformer för olika människor och behov. Det är inte pekpinnar, utan möjligheter till val.

Sedan talar inte Vänsterpartiet om stora områden med hyresrätter. Det är en total feltolkning. Vi talar om blandade upplåtelseformer vid nybyggnation. Då kan vi tala om egentlig valfrihet? Välja villa/småhus, radhus, bostadsrätt, hyresrätt och trygghetsboende i samma område? Då kan vi tala om integration. Denna variation finns i just Kolla som du nämner.

För att kunna komma ikapp och korta bostadskön ca 6 års väntetid behöver vi bygga 50 % hyresrätter. För att kunna erbjuda ungdomar, äldre, våldsutsatta, prioritera bostad först och när livssituationen ändras, behövs hyresrätter. Då och först då kan vi tillgodose olika behov och önskemål hos Kungsbacka kommuns invånare.

Det handlar inte om att bygga stora områden med hyresrätter. Att dra en parallell till stora områden med endast hyresrätter som något Vänsterpartiet driver är helt absurt. Ta fram ett underlag som visar på detta.

Violet Dunér

Fullmäktigeledamot

Vänsterpartiet

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