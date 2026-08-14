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KULTUR & NÖJE 2026-09-10 KL. 18:00
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Johan Falk-skådisen tar Doktor Glas till Kungsbacka

Av Christina Nordwall

Förhoppningen är att föreställningen ska väcka frågor, beröra och lämna något att fundera över. Skådespelaren Jens Hultén har bearbetat Hjalmar Söderbergs klassiker Doktor Glas och gjort sin egen version.
- Det är min tolkning men att det är Doktor Glas går inte ta fel på, säger Jens Hultén som regisseras av Johan Hedenberg.

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