Debatt: Du kan lita på vårt valsystem

Debattören lyfter vikten av att värna det svenska valsystemet och demokratin. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

På söndag är val i Sverige. En stor och viktig dag. En dag vi ska vara stolta över. I en tid när vi ser att många demokratier sätts under press, är det extra viktigt att värna om och ta tillvara vår demokratiska rätt att rösta i de allmänna valen.

Här i Halland är det Länsstyrelsen i Hallands län som är regional valmyndighet eller om man så vill – demokratins väktare. Det är den absolut finaste och viktigaste uppgift vi har på Länsstyrelsen, att ansvara för valen.

Oavsett på vilket parti du väljer att lägga din röst den 13 september, kan du lita på att den räknas och har betydelse.

Alla röster i valet tas emot och räknas lokalt över hela landet på valdagen. Framåt natten har vi ett preliminärt valresultat. Dagen efter lämnas alla valsedlar över till Sveriges 21 länsstyrelser för den slutliga rösträkningen.

I Halland lägger en fjärdedel av Länsstyrelsens anställda sina ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att kontrollräkna och granskar varenda röst som lagts i Halland. I riksdagsvalet, regionvalet och kommunalvalen i Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Vi räknar också samtliga personröster.

Vi räknar om valsedlarna i samtliga val två gånger. Det är olika personer som kontrollräknar de olika valen. När vi är klara, efter ungefär två veckor, fastställer Länsstyrelsen valresultatet i kommunvalen och regionvalet. Valmyndigheten fastställer resultatet för riksdagsvalet.

Alla halländska valsedlar sparas i vårt arkiv under den kommande mandatperioden.

Vill du själv se och kontrollera hur den slutliga rösträkningen går till i Halland är du välkommen till Länsstyrelsen. Rösträkningen är offentlig och vår dörr står öppen för alla under kontorstid.

Vårt robusta valsystem innebär att vi gjort det mycket svårt för någon som har intresse av att manipulera eller påverka valet i Sverige. Med det sagt ska du ändå vara vaksam. Det finns andra sätt för främmande makt att försöka påverka. Ett sätt är att försöka skapa splittring i vårt samhälle, med målet att du ska sluta lita på dina medmänniskor och vårt demokratiska system.

Tro därför inte på allt du ser, hör och läser. Var källkritisk! Vem är avsändare av informationen? Vem har intresse av att den sprids? Dubbelkolla och sök bekräftad information, gärna hos en myndighet.

Demokratin kan vi inte ta för given. Den största delen av världens befolkning saknar de friheter och rättigheter vi ser som självklara i vårt land. Kanske är du en av alla dem som redan gjort en insats för vår demokrati och förtidsröstat? Om inte, se då till att utnyttja din demokratiska rätt på söndag. Ta dig till vallokalen och rösta efter din egen övertygelse. Bidra till att den svenska demokratin fortsätter att stå stadigt som ett berg.

Anders Thornberg, landshövding, Länsstyrelsen i Hallands län

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