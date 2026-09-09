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NYHETER 2026-09-11 KL. 08:00
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Här är kungsbackabornas viktigaste valfrågor

Av Thomas Östberg

NH tog tempen på kungsbackabornas tankar inför valet. Här berättar de vilka frågor som är viktigast för dem när de går till valurnorna.

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