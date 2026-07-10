Debatt: M skruvar på sanningen om skolmat

Magdalena Sundqvist (S). Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

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Svar på Emanuels och Max debattartikel om skolmaten

Om man vill uttrycka sig milt var det här att skruva på sanningen å det grövsta. Om man vill vara tydlig kan man säga att det som skrivs i den här debattartikeln inte är sant.

Om det finns några som politiserat skolmaten den här mandatperioden så är det M och SD, där Emanuel Forsell varit en av de drivande.

Vi kan börja med Mp’s förslag om mer mat från havet i skolmatsalarna. M skriver här att det handlar om att ersätta elevernas portioner med tång och alger. Det är så klart inte sant. Det handlade om att till exempel utöka salladsbuffén med mat från havet. De av oss som har tonåringar som älskar sushi vet också att många barn och unga älskar just den där gröna sjögrässalladen som man nu för tiden får vid sidan av sushin. Inte så värst dramatiskt.

Sedan kan vi ta det köttfria. Tidigare har det funnits en vegetarisk dag i veckan i skolan. Den var inte politiskt beslutad det var ingen politisk eller ”vänstervriden” idé som insinueras i artikeln. Det var helt enkelt de som är utbildade inom måltidsbespisningen som satte menyerna. Därefter politiserade Emanuel & co denna dag och tyckte att inget barn någonsin ska behöva äta vegetariskt och tog politiskt beslut om att ta bort den vegetariska dagen.

Men det har man ändrat på. Nu mera är det okej att vissa barn ”tvingas” äta vegetarisk. Om du är ett barn som kommer från en familj med religiös kosthållning det vill säga. Dessa barn kan gott äta vegetariskt även om M och SD nyss uttryckt att detta var helt förkastligt. Det som inte var ett fullgott alternativ för något år sedan och fortfarande inte ett fullgott alternativ för de flesta barn och elever är nu ett fullgott alternativ för vissa barn.

Jag håller med debattskribenterna om att skolmaten inte bör politiseras. Men det är ju just det M och SD drivit under hela mandatperioden. Som tidigare lärare och rektor kan jag säga att mätta barn är barn som mår bäst och lär sig bäst. Vi politiker har satt upp ekonomiska ramar, klimatmål och det finns dessutom riktlinjer för näringsinnehåll. Det räcker så. Låt sedan proffsen sköta resten.

Det kan handla om både det ena och det andra under en 10-årig grundskoleperiod, där det ibland blir problematiskt med maten. Ofta handlar det inte bara om medicinska dilemman utan annat. Innan alla dessa riktlinjer tillkommit under den senaste mandatperioden, vet jag att skol- och måltidspersonal gjort allt de kan för att möta eleverna gällande maten, för att eleverna ska kunna prestera så bra som möjligt. Jag hoppas att skol- och måltidspersonal vågar att fortsätta möta eleverna på detta fina sätt och inte blir hämmade och oroliga av den detaljstyrning som pågår.

Magdalena Sundqvist (S)

Kommunalråd