Trots värmen – inga planer på bevattningsförbud

Sommar, värme och torka – det brukar betyda bevattningsförbud i Kungsbacka. Men än så länge planerar inte kommunen några åtgärder.
– Det kan såklart ändra sig beroende på hur mycket vatten som konsumeras, säger Joel Ledsgård, tf. säkerhets- och beredskapschef.
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