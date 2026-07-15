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NYHETER 2026-07-17 KL. 07:25
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Trots värmen – inga planer på bevattningsförbud

Av Carl Johan Mårtensson

Sommar, värme och torka – det brukar betyda bevattningsförbud i Kungsbacka. Men än så länge planerar inte kommunen några åtgärder.
– Det kan såklart ändra sig beroende på hur mycket vatten som konsumeras, säger Joel Ledsgård, tf. säkerhets- och beredskapschef.

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