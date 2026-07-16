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NYHETER 2026-07-17 KL. 15:00
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Premiär: Cissi öppnar egen keramikbod

Av Thomas Östberg

I oktober förra året hoppade Cissi Armini av jobbet specialistundersköterska för att satsa på sitt keramikskapande på heltid. På fredagen var det premiär för hennes keramikbod i hemmet i Idala.

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