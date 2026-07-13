Debatt: Fler måste ställa krav på vården

Fler måste ställa krav på vården enligt debattören. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Nu får det vara nog.

Det är pinsamt att läsa om hur äldrevården och hemtjänsten fungerar. Eftersom "storebror" Moderaterna inte klarar av att sköta om Vård&Omsorg. Så vad gör då KD och Liberalerna i Alliansen? Håller med och röstar med tydligen. Att bristerna beror på politiska lösningar fattar väl alla, eller?

Pengar finns, facket finns, miljölagar finns, SPF och PRO finns. Så vad görs? Men var finns kompetensen i politiken och hos chefer och arbetsledning? Som ledare måste man för helskotta engagera sig i verksamheten och delta aktivt, följa med sina medarbetare dygnet runt och lära sig verksamheten tills den fungerar.

Eftersom jag sitter i fullmäktige så vet jag att Socialdemokraterna och även Sverigedemokraterna vill få ordning på verksamheten i Vård&Omsorg men KD och Liberalerna då? Ryck upp er och våga vara lite " tökiga".

Undrar vad pensionärsorganisationerna tycker om de allvarliga problemen i äldreomsorgen. Ni behöver också sticka ut och ställa krav. Nu i valtider måste man nog fundera på om Moderaterna har för stor makt i Kungsbacka. Är detta demokrati? Liberalerna ni ältar skolan, Kristdemokraterna vill bygga mer ägandehus trots att hyreslägenheter behövs.

Skärpning partier, tänk på människan som jag alltid tjatar om.

Det viktigaste att ha människan i tankarna när beslut fattas.

Janne Heimbrand vilde i kommunfullmäktige.