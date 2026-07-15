Träd har fallit – trafiken påverkades i Fjärås

Ett träd föll över vägbanan och trafiken i Fjärås påverkades under torsdagseftermiddagen.
Larmet kom in vid klockan 15.07 under torsdagen. Ett träd hade då längs Gåsevadholmsvägen i Fjärås och blockerade delar av körbanan.
Enligt Trafikverketvarr det viss påverkan på trafiken och personal är på väg till platsen.
– Personal är på väg, vi räknar med att det ska vara uppröjt vid 16.30 och det är en liten påverkan på trafiken, är första rapporten från Trafikverket.
Dramatiskt för Kungsbacka GK:s herrlag
"Roligt att det fanns ett sådant engagemang"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.