Träd har fallit – trafiken påverkades i Fjärås

Av Carl Johan Mårtensson

Ett träd föll över vägbanan och trafiken i Fjärås påverkades under torsdagseftermiddagen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in vid klockan 15.07 under torsdagen. Ett träd hade då längs Gåsevadholmsvägen i Fjärås och blockerade delar av körbanan.

Enligt Trafikverketvarr det viss påverkan på trafiken och personal är på väg till platsen.

– Personal är på väg, vi räknar med att det ska vara uppröjt vid 16.30 och det är en liten påverkan på trafiken, är första rapporten från Trafikverket.