Strömavbrott påverkade runt tusen kunder i Kungsbacka kommun

Vid kvart i sju ikväll rapporterades om ett strömavbrott i västra delarna av Kungsbacka kommun. Som mest var över 2300 kunder berörda.
–Reparationer pågår och antalet berörda kunder har gått ner. Så det verkar gå åt rätt håll, säger Joakim Bergdal, Ellevios presstjänst.
klockan 19.23 var färre än 1000 abonnenter fortfarande påverkade av strömavbrottet.
"Fick en sån jäkla frossa så jag låg bara och skakade"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.