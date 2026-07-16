Strömavbrott – elkabel skadades

Ett mindre strömavbrott drabbade boende i Östra Frillesås under fredagseftermiddagen.
Strömavbrottet började strax före klockan 13 och påverkade ett antal områden i Östra Frillesås i Kungsbacka och även delar av Varberg.
Totalt 86 kunder var drabbade vid 14-tiden. Enligt Ellevio var det en elkabel som hade skadats i samband med någon typ av markarbete.
– Det var en grävskada och åtgärdades vid kl 15.50, säger Jesper Liveröd, presschef på Ellevio.
Dramatiskt för Kungsbacka GK:s herrlag
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.