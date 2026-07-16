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NYHETER 2026-07-17 KL. 14:04

Strömavbrott – elkabel skadades

Av Carl Johan Mårtensson

Ett mindre strömavbrott drabbade boende i Östra Frillesås under fredagseftermiddagen.

Strömavbrott – elkabel skadades
Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strömavbrottet började strax före klockan 13 och påverkade ett antal områden i Östra Frillesås i Kungsbacka och även delar av Varberg.

Totalt 86 kunder var drabbade vid 14-tiden. Enligt Ellevio var det en elkabel som hade skadats i samband med någon typ av markarbete.

– Det var en grävskada och åtgärdades vid kl 15.50, säger Jesper Liveröd, presschef på Ellevio.



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