Strömavbrott – elkabel skadades

Av Carl Johan Mårtensson

Ett mindre strömavbrott drabbade boende i Östra Frillesås under fredagseftermiddagen.

Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strömavbrottet började strax före klockan 13 och påverkade ett antal områden i Östra Frillesås i Kungsbacka och även delar av Varberg.

Totalt 86 kunder var drabbade vid 14-tiden. Enligt Ellevio var det en elkabel som hade skadats i samband med någon typ av markarbete.

– Det var en grävskada och åtgärdades vid kl 15.50, säger Jesper Liveröd, presschef på Ellevio.