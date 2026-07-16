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NYHETER 2026-07-17 KL. 11:45
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Första kontakten – de möter unga med psykisk ohälsa

Av Ronny Karlsson

Psykisk ohälsa bland unga är ett växande samhällsproblem. En Väg In är regionens sätt att möta det ökade trycket. Där sker allt från rådgivning till snabb hantering av de mest akuta ärendena.
– Vi ska initialt bedöma barnens behov och hitta rätt insats i rätt tid, säger avdelningschefen Mattias Sassersson.

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