Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-07-16 KL. 17:00
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Kungsbackaborna njöt av vädret vid Smarholmen

Av Tove Eliasson

Värmevågen har tagit över Kungsbacka i veckan, och många söker sig till havet för svalka. Norra Halland kollar läget bland de glada badarna vid Smarholmen.

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