Debatt: Kulturen i Halland behöver Miljöpartiet

Harlad Tjelle (MP). Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Bland de politikområden som regionerna har helt eller delvis ansvar för är sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur de viktigaste. Ett levande kulturliv inkluderar, bygger gemenskap och håller ihop samhället. Det ger människor chans att växa och att göra sin röst hörd. Halland kulturstrategi innehåller många fina ambitioner, men fler gröna politiker behövs för att det ska kunna bli mer verkstad.

Kollektivtrafiken behöver enligt MP planeras så att det blir lättare att ta sig till och från kulturutbud, även utan bil. När föreställningen är slut och utställningslokalen stänger ska det fortfarande gå bussar. Det behövs också mer pengar för att visioner, ambitioner och planer ska bli mer än fina ord. Alla hallänningar, i alla åldrar och oavsett var i Halland de bor, ska ha möjlighet att både få uppleva och utöva kultur i olika former.

Miljöpartiet vill öka och effektivisera de regionala kulturstöden, bland annat stöden till samarbeten mellan professionella kulturskapare och amatörer. Folkhögskolorna måste få utvecklas i sin unika roll i att ge människor chans att utvecklas och bidra till mångfald och demokrati, och regionen måste stärka förutsättningarna för studieförbund och föreningar. Detta är ett av de områden inom kulturen där nuvarande regerings nedskärningar har lett till försämringar. Miljöpartiet vill även att regionens satsningar på kulturarv, bland annat på utställningar, stärks.

Vi i MP anser att kulturen spelar en stor roll för att bygga och bevara ett demokratiskt samhälle, detta har blivit allt mer tydligt de senaste åren. Kulturen är viktig också för platsutveckling, beredskap, folkhälsa och social sammanhållning. Politiker ska hålla armlängds avstånd till konstnärliga beslut men vara lyhörda när det kommer till konkreta satsningar som gör skillnad i folks vardag. Region Halland behöver politiker från Miljöpartiet som kan vara med och ta ansvar för kulturen.

Harald Tjelle (MP)

Karin Färnlöf Clarin (MP)

Sara Raning (MP)

Kandidater till regionfullmäktige Halland