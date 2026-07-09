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DEBATT 2026-07-14 KL. 09:30

Debatt: Låt Systembolaget ha öppet på söndagar

Av Ronny Karlsson

Debatt: Låt Systembolaget ha öppet på söndagar
Hanna Schölander (L). Foto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ett levande Sverige behöver platser att samlas på. Caféer, restauranger och barer har i alla tider varit naturliga kontaktytor, där människor byggt relationer med varandra. Människor har samlats kring mat, dryck, musik och samtal. Det har gett upphov till nya idéer, brutit sociala murar och format kulturer.

Sverige har en strikt alkoholpolitik och har haft det under lång tid. Den har fokuserats vid ordning och kontroll, När hela politiken formas enbart utifrån potentiella problem missar samhället andra grundläggande aspekter. Men nu är det dags att modernisera den och anpassa sig efter dagens förutsättningar. Liberal alkoholpolitik bygger på frihet under ansvar. Vuxna människor med fungerande alkoholvanor ska kunna fatta egna beslut om sitt liv och sin konsumtion. En modern alkoholpolitik hanterar problem utan att kväva det som fungerar. Den fokuserar på ansvar, tillsyn och riktade insatser där problemen finns, inte på generella förbud som slår mot hela branscher och alla gäster. För många människor är alkohol en naturlig och fungerande del av sociala sammanhang och vardagsliv. Liberalerna anser därför att staten inte ska göra livet onödigt svårt för vuxna människor med fungerande alkoholvanor.

Liberalerna har tillsammans med övriga regeringspartiet, infört från 1 juli i år slopat matkravet, som tidigare krävdes för att få serveringstillstånd, samt att det är inte längre obligatoriskt att ha inomhuslokal, och tidigare krav på ett visst antal sittplatser har lättats upp. Uppseendeväckande kan det tyckas, men inte särskilt revolutionerande. Detta sker i de flesta EU länder idag. En vinbar på stranden, eller ett ölhak nära stadsparken med hantverksöl. Trevligt. Men vi vill mer. Liberalerna vill att livet ska bli friare.

Vi vill ha ökade öppettider på systembolaget. I dag har Systembolaget stängt på söndagar och röda dagar. Och på lördagar kan det bara ha öppet till 15.00. Det begränsar människors vardag och handlingsutrymme. Liberalerna vill att Systembolaget tillåts ha öppet veckans alla dagar, inklusive röda dagar, fram till 20.00. Vi vill också under reglerade former, tillåta licensbutiker att få sälja öl, vin och cider som komplement till Systembolagets försäljning.

Dessutom är det helt orimligt att mat och vin inte tillåts marknadsföras tillsammans. Mat och dryck går oftast hand i hand. I dagsläget måste man kunna laga mat på krogar för att man ska kunna servera alkohol. Systembolaget rekommenderar också i hög grad alkohol utifrån mat som ska lagas. Svensk alkoholpolitik bygger på att uppmuntra alkohol tillsammans med mat. Paradoxalt nog får däremot inte alkohol marknadsföras med just mat. Liberalerna vill tillåta marknadsföring av mat och alkohol och ta bort den så kallade “bildregeln” som försvårar detta.

Nu är det dags gör en modern, liberal alkoholpolitik som ger frihet i vardagen för både gäster och restaurangägare.

Hanna Schölander (L)

RIksdagskandidat



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