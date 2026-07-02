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KULTUR & NÖJE 2026-07-16 KL. 20:00
Premium

Strömstedt längtar efter att möta publiken vid slottet

Av Tove Eliasson

Norra Halland pratar sommarturné, VM och meningen med livet med Niklas Strömstedt, inför hans spelning på Tjolöholm den 25 juli.
– Jag ser mest fram emot att möta publiken, säger han.

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