Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-07-18 KL. 11:00

Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser

Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser
Hanna Schölander (L).

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Skolan är samhällets viktigaste institution, där den framtida medborgares kunskaper och färdigheter formas och utvecklas. När den finansieras av skattepengarna, då måste varenda krona avsedd till verksamheten, användas i enlighet med elevens rätt till en värdig undervisning. Men verkligheten visar i vissa avseenden något helt annat.

Tyvärr så har det under de senaste åren växt fram friskolor med syfte till ekonomisk vinst, snarare än att förse elevens behov. Det gör att det finns risk för att skolan utvecklas till en marknad, där vinst utvinns i bekostnad av barnens framtid. För att sätta stopp för det, så måste regler kring friskolan skärpas och vinstförbud införas vid bristande undervisningskvalitet. Vilket är just det regeringens förslag om värdeöverföringsförbud går ut på.

Värdeöverföringsförbud innebär att skolpengen som delas av staten och kommunerna ska användas till undervisning, läromedel, elevhälsa, behöriga lärare och andra resurser som förbättrar skolgången. Inga elever ska behöva möta större klasser, obehöriga lärare samt sämre stöd för att pengarna som tilldelats institutionen förs ut ur det i form av vinst.

En del kritiker menar att förslaget innebär ökad byråkrati samt ingrepp mot friskolan. Men i rimlighetens namn innebär förslaget en åtgärd som förstärker friskolans hållning i samhället, samt ser till att alla skolor oavsett huvudman tar ansvar för elevernas utbildning och de skattemedlen de förvaltar. När det gäller den framtida medborgaren, tycker vi liberaler att kraven på kvalité och ansvar ska vara höga.

Dilan Suleiman (L)

Hanna Schölander (L)



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-07-18 KL. 15:00
Debatt: Psykisk ohälsa är en stor utmaning
DEBATT 2026-07-18 KL. 11:00
Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser
DEBATT 2026-07-17 KL. 14:00
Debatt: Fler måste ställa krav på vården
DEBATT 2026-07-17 KL. 10:00
Debatt: Sunt förnuft när det gäller skolskjuts
DEBATT 2026-07-16 KL. 14:30
Debatt: Hur går det med visionen för bostäder?
DEBATT 2026-07-16 KL. 10:15
Debatt: Kulturen i Halland behöver Miljöpartiet
DEBATT 2026-07-15 KL. 16:00
Debatt: Låt människor välja sitt boende
DEBATT 2026-07-15 KL. 09:50
Debatt: M skruvar på sanningen om skolmat
DEBATT 2026-07-14 KL. 14:00
Debatt: S måste läsa på och läsa handlingar
DEBATT 2026-07-14 KL. 09:30
Debatt: Låt Systembolaget ha öppet på söndagar

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-07-17 KL. 10:00
Debatt: Sunt förnuft när det gäller skolskjuts
DEBATT 2026-07-17 KL. 14:00
Debatt: Fler måste ställa krav på vården
DEBATT 2026-07-18 KL. 11:00
Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser
DEBATT 2026-07-18 KL. 15:00
Debatt: Psykisk ohälsa är en stor utmaning

Fler nyheter

Just nu: Larm om brand i byggnad i ÖlmevallaSport: Brottarprofilen avslöjar: Det är tuffast med hans sportNöje: Ny succé för sommarens underhållning vid havetVäder: Värmeböljan över – räkna med en hel del regn
Hundtävlingarna på Dalavallen har önskeväder
NYHETER 2026-07-18 KL. 12:20
Premium

Hundtävlingarna på Dalavallen har önskeväder

TV-klipp och nyheter

Ny succé för sommarens underhållning vid havet
2026-07-18 KL. 08:20
Premium

Ny succé för sommarens underhållning vid havet

Debatt: Psykisk ohälsa är en stor utmaning
2026-07-18 KL. 15:00

Debatt: Psykisk ohälsa är en stor utmaning

Brottarprofilen avslöjar: Det är tuffast med hans sport
2026-07-18 KL. 08:57
Premium

Brottarprofilen avslöjar: Det är tuffast med hans sport

"Fick en sån jäkla frossa så jag låg bara och skakade"

Värmeböljan över – räkna med en hel del regn
2026-07-18 KL. 07:15

Värmeböljan över – räkna med en hel del regn

Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser
DEBATT 2026-07-18 KL. 11:00

Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser

Strömavbrott påverkade runt tusen kunder i Kungsbacka kommun
NYHETER 2026-07-17 KL. 19:30

Strömavbrott påverkade runt tusen kunder i Kungsbacka kommun

Barnen sprang lopp i värmen under sommarvecka
NYHETER 2026-07-17 KL. 18:00
Premium

Barnen sprang lopp i värmen under sommarvecka

Fjärås föll i kvartsfinal efter dramatik – ”Skulle ha haft straff”
FOTBOLL 2026-07-17 KL. 16:44
Premium

Fjärås föll i kvartsfinal efter dramatik – ”Skulle ha haft straff”

Nöjeskrönika: Invandraren Tony Irving är min idol
KRÖNIKOR 2026-07-17 KL. 16:00
Premium

Nöjeskrönika: Invandraren Tony Irving är min idol

Premiär: Cissi öppnar egen keramikbod
NYHETER 2026-07-17 KL. 15:00
Premium

Premiär: Cissi öppnar egen keramikbod

Strömavbrott – elkabel skadades
NYHETER 2026-07-17 KL. 14:04

Strömavbrott – elkabel skadades

Debatt: Fler måste ställa krav på vården
DEBATT 2026-07-17 KL. 14:00

Debatt: Fler måste ställa krav på vården

Skåpbil fattade eld – stor trafikpåverkan
NYHETER 2026-07-17 KL. 13:36

Skåpbil fattade eld – stor trafikpåverkan

Glädjebeskedet: Byborna blev multimiljonärer
NYHETER 2026-07-17 KL. 12:46
Premium

Glädjebeskedet: Byborna blev multimiljonärer

Ökat tryck – så många unga har kontakt med psykiatrin
NYHETER 2026-07-17 KL. 12:15
Premium

Ökat tryck – så många unga har kontakt med psykiatrin

Första kontakten – de möter unga med psykisk ohälsa
NYHETER 2026-07-17 KL. 11:45
Premium

Första kontakten – de möter unga med psykisk ohälsa

Debatt: Sunt förnuft när det gäller skolskjuts
DEBATT 2026-07-17 KL. 10:00

Debatt: Sunt förnuft när det gäller skolskjuts

Nya trenden: Ungdomar stjäl från macken
NYHETER 2026-07-17 KL. 09:24

Nya trenden: Ungdomar stjäl från macken

Sista varma dagen väntar – så blir vädret i helgen
NYHETER 2026-07-17 KL. 08:45

Sista varma dagen väntar – så blir vädret i helgen

Efter flera år – lösning nära för döda träd vid Tjolöholm
NYHETER 2026-07-17 KL. 08:00
Premium

Efter flera år – lösning nära för döda träd vid Tjolöholm

Trots värmen – inga planer på bevattningsförbud
NYHETER 2026-07-17 KL. 07:25
Premium

Trots värmen – inga planer på bevattningsförbud

Fängelse väntar – man stal utrustning från flera båtar
NYHETER 2026-07-17 KL. 06:45
Premium

Fängelse väntar – man stal utrustning från flera båtar

Sju uppträdanden på en dryg vecka vid slottet
KULTUR & NÖJE 2026-07-16 KL. 21:00
Premium

Sju uppträdanden på en dryg vecka vid slottet

Strömstedt längtar efter att möta publiken vid slottet
KULTUR & NÖJE 2026-07-16 KL. 20:00
Premium

Strömstedt längtar efter att möta publiken vid slottet

Tv-kändisen Stefan jubilerar – men vägrar att gå i pension
FAMILJ 2026-07-16 KL. 19:00
Premium

Tv-kändisen Stefan jubilerar – men vägrar att gå i pension

Fartfyllda grenar för hundar väntar i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-16 KL. 18:00
Premium

Fartfyllda grenar för hundar väntar i Kungsbacka

Kungsbackaborna njöt av vädret vid Smarholmen
NYHETER 2026-07-16 KL. 17:00
Premium

Kungsbackaborna njöt av vädret vid Smarholmen

Träd har fallit – trafiken påverkades i Fjärås
NYHETER 2026-07-16 KL. 15:31

Träd har fallit – trafiken påverkades i Fjärås

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

DEBATT 2026-07-18 KL. 15:00
Debatt: Psykisk ohälsa är en stor utmaning
NYHETER 2026-07-18 KL. 14:58
Larm om brand i byggnad i Ölmevalla
Premium | NYHETER 2026-07-18 KL. 12:20
Hundtävlingarna på Dalavallen har önskeväder
DEBATT 2026-07-18 KL. 11:00
Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser
Premium | SPORT 2026-07-18 KL. 08:57
Brottarprofilen avslöjar: Det är tuffast med hans sport
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-18 KL. 08:20
Ny succé för sommarens underhållning vid havet
NYHETER 2026-07-18 KL. 07:15
Värmeböljan över – räkna med en hel del regn
NYHETER 2026-07-17 KL. 19:30
Strömavbrott påverkade runt tusen kunder i Kungsbacka kommun
Premium | NYHETER 2026-07-17 KL. 18:00
Barnen sprang lopp i värmen under sommarvecka
Premium | FOTBOLL 2026-07-17 KL. 16:44
Fjärås föll i kvartsfinal efter dramatik – ”Skulle ha haft straff”
Premium | KRÖNIKOR 2026-07-17 KL. 16:00
Nöjeskrönika: Invandraren Tony Irving är min idol
Premium | NYHETER 2026-07-17 KL. 15:00
Premiär: Cissi öppnar egen keramikbod

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.