Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser

Hanna Schölander (L).

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Skolan är samhällets viktigaste institution, där den framtida medborgares kunskaper och färdigheter formas och utvecklas. När den finansieras av skattepengarna, då måste varenda krona avsedd till verksamheten, användas i enlighet med elevens rätt till en värdig undervisning. Men verkligheten visar i vissa avseenden något helt annat.

Tyvärr så har det under de senaste åren växt fram friskolor med syfte till ekonomisk vinst, snarare än att förse elevens behov. Det gör att det finns risk för att skolan utvecklas till en marknad, där vinst utvinns i bekostnad av barnens framtid. För att sätta stopp för det, så måste regler kring friskolan skärpas och vinstförbud införas vid bristande undervisningskvalitet. Vilket är just det regeringens förslag om värdeöverföringsförbud går ut på.

Värdeöverföringsförbud innebär att skolpengen som delas av staten och kommunerna ska användas till undervisning, läromedel, elevhälsa, behöriga lärare och andra resurser som förbättrar skolgången. Inga elever ska behöva möta större klasser, obehöriga lärare samt sämre stöd för att pengarna som tilldelats institutionen förs ut ur det i form av vinst.

En del kritiker menar att förslaget innebär ökad byråkrati samt ingrepp mot friskolan. Men i rimlighetens namn innebär förslaget en åtgärd som förstärker friskolans hållning i samhället, samt ser till att alla skolor oavsett huvudman tar ansvar för elevernas utbildning och de skattemedlen de förvaltar. När det gäller den framtida medborgaren, tycker vi liberaler att kraven på kvalité och ansvar ska vara höga.

Dilan Suleiman (L)

Hanna Schölander (L)