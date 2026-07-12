Debatt: Hur går det med visionen för bostäder?

Debattartikeln handlar om nya boenden och bilden är en skiss över nybyggnation i Björkris.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I inledningen till budget 2027 antagen av Kommunfullmäktige 9 juni 2026 skriver Alliansen under rubriken ’För trygghet, frihet och framtidstro’ att vår kommun skall växa med omtanke och hållbarhet. Utifrån detta så planeras för fler småhus.

Samtidigt i samma beslutsunderlag och i Vision för Kungsbacka kommun skriver Alliansen att det skall finnas attraktiva bostäder för alla smaker som möter behoven hos olika generationer och livsstilar.

Hur går visionen ihop med de planeringsförutsättningar kring bostäder som Alliansen skriver i sin inledning?

Boverket klassar Kungsbacka som en kommun med bostadsbrist. Det byggs för få bostäder i förhållande till efterfrågan. Detta kan försvåra rörligheten på arbetsmarknaden och göra det svårare för nyanlända och unga att komma in på densamma. (Källa SCB och Boverket 2025.)

En växande stad måste vara tillgänglig för alla skrev ’Eldsjäl på området’ NH 10 april 2026.

Låt oss inte glömma någon på vägen när Kungsbacka växer. Vi blir ett starkare, tryggare och mer omtänksamt samhälle när vi bygger för alla.

Violet Dunér

Vänsterpartiet