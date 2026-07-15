Fartfyllda grenar för hundar väntar i Kungsbacka

Hundar som gör tricks till musik, letar specialdoftande gummibitar och går banor i lydnad. Allt det väntar i helgen när Kungsbacka Brukshundklubb anordnar den stora tävlingen Semestersabotören.
– Man övar mycket kontakt med sin hund, säger Cathrin Leben, som tävlar i rallylydnad med hunden Lasse.
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