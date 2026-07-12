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SPORT 2026-07-18 KL. 08:57
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Brottarprofilen avslöjar: Det är tuffast med hans sport

Av Christian Johansson

Oduschade och vitlöksätande motståndare, sylvassa naglar och stickigt skägg. Alexander Johansson har flera upplevt flera saker som skulle kunna kvala in som det värsta med brottningen.
Men det han tycker minst om är ändå den ständiga bantningen inför tävlingar.

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