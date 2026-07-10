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DEBATT 2026-07-14 KL. 14:00

Debatt: S måste läsa på och läsa handlingar

Av Christina Wagner

Debatt: S måste läsa på och läsa handlingar
Tommy Rydfeldt (L)

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Socialdemokraternas budgetalternativ i kommunfullmäktige i juni, är ett skolexempel på klassisk valårsretorik. Man lovar allt till alla, men talar tyst om att notan ska betalas med en skattehöjning och ett ökat lånebehov på omkring 145 miljoner kronor varje år.

Det vore illa nog. Men budgeten och de efterföljande utspelen innehåller dessutom flera sakfel.

I en insändare i Norra Halland påstår Socialdemokraterna att habiliteringsersättningen till personer i daglig verksamhet har urholkats. Det stämmer inte.

Fakta är följande:

• Habiliteringsersättningen har under den här mandatperioden inflationssäkrast. Inflation har därför inte urholkat ersättningen.

• Sedan den 1 januari 2023 är ersättningen inte kopplad till statens bidrag. Nämnden beslutar om nivån oberoende av statsbidraget. Därför har kommunens finansiering ökat från 50 till 70 procent.

• Det är inte kommunfullmäktige som beslutar om ersättningen, utan nämnden för Individ & Familjeomsorg.

• Socialdemokraterna har dessutom inte presenterat något eget budgetförslag för Individ & Familjeomsorg 2026. De reserverade sig mot Alliansens budget, men lade inte fram något eget alternativ.

Det är anmärkningsvärt att S-gruppen i Individ & Familjeomsorg väljer att kritisera en verksamhet de själva inte verkar ha satt sig in i. Vid nämndens sammanträde i juni beslutade vi dessutom att tillföra ytterligare medel till habiliteringsersättningen genom en omfördelning inom nämndens budget.

Den naturliga frågan blir därför: Läste ni inte handlingarna inför nämnden?

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Individ & Familjeomsorg



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