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DEBATT 2026-07-17 KL. 10:00

Debatt: Sunt förnuft när det gäller skolskjuts

Debatt: Sunt förnuft när det gäller skolskjuts
Oscar Winterlén. Foto: Privat

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En kompis till mig bodde 3,9 kilometer från skolan men fick inte skolskjuts. Grannarna, som bodde några hundra meter längre bort, fick busskort. Några hundra meter avgjorde alltså vem som fick åka buss och vem som inte fick det. Det känns inte särskilt rättvist.

Dagens regler bygger på fasta avståndsgränser och individuella bedömningar. Två elever med nästan samma skolväg kan få helt olika besked. Samtidigt måste kommunen varje år lägga tid på ansökningar, beslut och överklaganden. Det blir både krångligt och onödigt.

Reglerna leder dessutom till mer biltrafik. När elever inte får skolskjuts väljer många föräldrar att köra sina barn till skolan. I exempelvis Onsala, där flera skolor ligger längs samma väg, märks det tydligt på morgonen när köerna växer och trafiken blir mer stressig. Fler elever som kan åka buss skulle göra trafiken både lugnare och säkrare.

Jag tycker att Kungsbacka kommun borde se över dagens regler och utreda hur ett enklare och mer rättvist system för skolskjuts kan se ut. Samtidigt borde man undersöka om den vanliga kollektivtrafiken kan användas mer där det fungerar.

Skolskjuts ska inte avgöras av några hundra meter. Vi behöver ett system som bygger på sunt förnuft och behandlar elever mer rättvist.

Oscar Winterlén

Ledamot i Moderata Ungdomsförbundet i Kungsbacka



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