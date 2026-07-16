Skåpbil fattade eld – stor trafikpåverkan

En skåbil fattade eld nära kommungränsen i Marks kommun. Körfältet i riktning mot Kungsbacka blockerades helt.
Strax före klockan 13 idag ska en skåpbil ha fattat eld på väg 1609 från Smälteryd till Svanshult, nära Kungsbacka i Marks kommun. Öppna lågor kunde ses från skåpbilen.
Körfältet och vägrenen i riktning mot Kungsbacka blockerades helt.
Enligt Trafikverket var påverkan stor och räddningstjänst ryckte ut till platsen.
Uppdatering 13.45:
Enligt Trafikverket ska körfältet i riktning mot Kungsbacka nu vara öppet.
– Skåpbilen står på vägrenen och det ska inte vara någons större trafikpåverkan nu, säger Johan Nilsson Holmqvist, presskommunikatör på Trafikverket.
Dramatiskt för Kungsbacka GK:s herrlag
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.