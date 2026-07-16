Skåpbil fattade eld – stor trafikpåverkan

Av Carl Johan Mårtensson

En skåbil fattade eld nära kommungränsen i Marks kommun. Körfältet i riktning mot Kungsbacka blockerades helt.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strax före klockan 13 idag ska en skåpbil ha fattat eld på väg 1609 från Smälteryd till Svanshult, nära Kungsbacka i Marks kommun. Öppna lågor kunde ses från skåpbilen.

Körfältet och vägrenen i riktning mot Kungsbacka blockerades helt.

Enligt Trafikverket var påverkan stor och räddningstjänst ryckte ut till platsen.

Uppdatering 13.45:

Enligt Trafikverket ska körfältet i riktning mot Kungsbacka nu vara öppet.

– Skåpbilen står på vägrenen och det ska inte vara någons större trafikpåverkan nu, säger Johan Nilsson Holmqvist, presskommunikatör på Trafikverket.