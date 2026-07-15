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NYHETER 2026-07-17 KL. 08:45

Sista varma dagen väntar – så blir vädret i helgen

Av Carl Johan Mårtensson

Passa på att njuta. Snart väntas sommarvädret göra en helomvändning.
– Det är betydligt svalare och ostadigare väder på ingång, säger Lisa Frost, meteorolog vid SMHI.

Sista varma dagen väntar – så blir vädret i helgen
Regn och kallare väder på ingång. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Veckan har bjudit på en rejäl värmebölja med temperaturer på uppemot 30 grader. Men nu väntas ett kraftigt väderomslag.

– Idag, fredag, är det sista sucken på högsommarvärmen. Det väntas temperaturer på mellan 25 och 29 grader. Men framåt eftermiddagen bildas en hel del stackmoln och lokalt kan det bli någon skur i Kungsbacka.

Regnet väntas bita sig fast – och intensifieras under lördagen.

– Redan inatt har vi mer ihållande regn som letar sig in söderifrån och i samband med det kan det också vara inslag av åska. Dagtid väntas tidvis regn och skurar och i samband med det blir det betydligt lägre temperaturer på knappa 20 grader.

Lågtrycket ser dessutom ut att ligga kvar under hela helgen.

– Det här regent ser ut att hålla i sig under söndagsdygnet och då väntas Kungsbacka få temperaturer som ligger runt 18-19 grader.

Men inför nästa vecka kommer meteorologen med ett härligt besked till alla semesterfirare

– Helgens regn ser ut att dra vidare då med mer normalt svenskt sommarväder och med temperaturer på drygt 20 grader.



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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


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