Sista varma dagen väntar – så blir vädret i helgen

Passa på att njuta. Snart väntas sommarvädret göra en helomvändning.
– Det är betydligt svalare och ostadigare väder på ingång, säger Lisa Frost, meteorolog vid SMHI.
Veckan har bjudit på en rejäl värmebölja med temperaturer på uppemot 30 grader. Men nu väntas ett kraftigt väderomslag.
– Idag, fredag, är det sista sucken på högsommarvärmen. Det väntas temperaturer på mellan 25 och 29 grader. Men framåt eftermiddagen bildas en hel del stackmoln och lokalt kan det bli någon skur i Kungsbacka.
Regnet väntas bita sig fast – och intensifieras under lördagen.
– Redan inatt har vi mer ihållande regn som letar sig in söderifrån och i samband med det kan det också vara inslag av åska. Dagtid väntas tidvis regn och skurar och i samband med det blir det betydligt lägre temperaturer på knappa 20 grader.
Lågtrycket ser dessutom ut att ligga kvar under hela helgen.
– Det här regent ser ut att hålla i sig under söndagsdygnet och då väntas Kungsbacka få temperaturer som ligger runt 18-19 grader.
Men inför nästa vecka kommer meteorologen med ett härligt besked till alla semesterfirare
– Helgens regn ser ut att dra vidare då med mer normalt svenskt sommarväder och med temperaturer på drygt 20 grader.
Dramatiskt för Kungsbacka GK:s herrlag
"Roligt att det fanns ett sådant engagemang"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.