Värmeböljan över – räkna med en hel del regn

Av Ronny Karlsson

En vecka med temperaturer på runt 30 grader har vi haft. Men lördagen bjuder på svalare väder och en hel del regn. det varnas till och med för skyfall väldigt nära Kungsbacka.



Det väntar en regnig lördag i Kungsbacka. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De senaste dagarna har mycket handlat om hur människor i Kungsbacka ska kunna svalka sig. Stränderna har varit väldigt välbesökta och de som gillar värme har verkligen njutit.

Men nu väntar regn. Till och med mycket regn.

SMHI har nämligen gått ut med en varning för skyfall. Den varningen innefattar Göteborg och sträcker sig ner till Lindome. Vid 07.00 på lördagsmorgonen var inte Kungsbacka med i den varningen, men klart är att det kommer att regna en hel del även här.

"Under dagen rör sig lågtrycket ytterligare lite längre norrut över södra Skandinavien, vilket ger regn och blåst i större delen av södra Sverige. Regnet kan vara kraftigt och ge stora mängder, både på kort och längre tid. I nuläget ser regnet ut att bli särskilt kraftigt i norra Götaland och södra Svealand. Dessutom blir det tidvis blåsigt på många håll", skriver SMHI på sin hemsida.

Temperaturerna ska hålla sig mellan 18 och 22 grader, så även där blir det en skillnad jämfört med de senaste dagarna.

Även söndagen ser ut att bjuda på regn, men då i mindre mängder än under lördagen.