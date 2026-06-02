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FAMILJ 2026-07-16 KL. 19:00
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Tv-kändisen Stefan jubilerar – men vägrar att gå i pension

Av Sven Lundstedt

För tre år sedan blev han tv-kändis när han tävlade mot andra amatörkockar i Sveriges Mästerkock. Nu fyller Stefan Hassnert 70 och vägrar pensionera sig. Han har i stället blivit kock på riktigt.

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