Debatt: Låt människor välja sitt boende

Tommy Rydfeldt (L) är en av debattörerna. Foto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under lång tid har bostadspolitiken handlat mer om att uppfylla politiska mål än om att bygga de bostäder människor faktiskt vill bo i. Resultatet ser vi nu. Det byggs för få trädgårdsstäder med radhus, kedjehus och villor, samtidigt som det saknas områden där människor själva kan bygga sitt hem.

Att det idag finns nyproducerade tomma bostadsrätter i Kungsbacka visar att bostadspolitiken måste utgå från verkligheten och människors önskemål.

Alliansens bostadsförsörjningsplan, som kommunfullmäktige nyligen antagit, pekar ut en ny riktning för bostadsbyggandet i Kungsbacka. Fokus ska ligga på att möta invånarnas behov och skapa en bättre balans mellan olika boendeformer.

Socialdemokraterna har länge drivit linjen att 50% av nyproduktionen av bostäder i Kungsbacka ska vara hyresrätter. Ett krav som saknat verklighetsförankring. Människor efterfrågar olika boendeformer i olika skeden av livet. Därför måste bostadspolitiken utgå från invånarnas behov – inte från ideologiskt bestämda procentsatser.

Man ska se varje nytt område utifrån dess egna förutsättningar. Målet ska vara en blandad bebyggelse i kommunen som helhet, inte att politiker i förväg bestämmer exakt hur människor ska bo.

Socialdemokraternas resonemang om att bostadspolitiken ska användas för att styra hur människor bor och var olika grupper ska bosätta sig bygger på en syn där politiken vet bättre än individen. Liberalerna tror tvärtom på människors egen förmåga att fatta beslut om sina liv och sitt boende.

Den som bygger bostäder som människor efterfrågar slipper tomma lägenheter, uppskjutna projekt och halvfärdiga kvarter som lämnar sår i stadsbilden.

Liberalerna vill se fler vägar till ägt boende. Att äga sitt hem ger trygghet, frihet och möjlighet att bygga ett eget kapital. Det är en viktig frihets- och rättvisefråga.

Bostadsbyggandet måste också gå hand i hand med investeringar i infrastrukturen. Satsningar på kollektivtrafiken, en station i Frillesås, bättre framkomlighet på E6 och väg 158 samt fler cykelvägar, är avgörande för framtidens Kungsbacka.

Vi vill bidra till en kommun med blandade boendeformer, vacker arkitektur, levande stadsmiljöer och större möjligheter att äga sitt boende. Det är så vi skapar en attraktiv och hållbar tillväxt för framtidens Kungsbacka.

Hanna Schölander (L)

#1 riksdagslistan Halland

Tommy Rydfeldt (L)

Kandidat kommunfullmäktige

Monica Neptun (L)

Kandidat kommunfullmäktige

Charlotta Lundström (L)

Kandidat kommunfullmäktige